Ravanusa, il colonnello dei carabinieri: «L'esplosione forse causata da accumulo di gas sotterraneo»

«Sarà un'indagine che condurremmo sotto il coordinamento della Procura di Agrigento con la massima scrupolosità e rapidità possibili, per garantire tutte le risposte che i cittadini si attendono». Ô quanto ha garantito il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento Vittorio Stingo facendo un punto sulle indagini per l'esplosione a Ravanusa. Il colonnello ha poi ribadito che appena si concluderà la ricerca dei dispersi, l'area verrà messa sotto sequestro e inizieranno gli accertamenti per capire le cause che hanno provocato la fuga di gas.