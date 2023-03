Processione senza la statua. «E San Giuseppe?» "Dimenticato" in chiesa

"Mamma ho perso la processione". Ed è così che a Gallipoli preti e confratelli partirono spediti per la processione. Ma San Giuseppe rimase a casa. E’ accaduto sabato scorso a Gallipoli nel centro storico : il fatto, per certi versi esilarante, non è sfuggito ai più, e qualcuno, come spesso accade, è stato anche pronto a filmare la piccola gaffe, mentre il video come si può immaginare, ha fatto il giro del web. Non fosse altro perché di gustoso vi potevano ammirare le facce meravigliate dei fedeli che vedevano procedere a gambe levate confratelli e sacerdoti ma del santo e della statua nessuna traccia.