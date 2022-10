Ucraina, Sequi a Razov: «Ferma condanna dell'Italia a referendum farsa»

«Ho espresso all'ambasciatore Razov la ferma condanna dell'Italia per i referendum farsa». Lo ha detto il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi in una dichiarazione alla stampa dopo il suo incontro con l'ambasciatore russo Sergey Razov. «L'Italia non ne riconosce e non ne riconoscerà l'esito», ha aggiunto. (LaPresse)