Zaia: «L'80% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato»

«Siamo in condizione di assoluta gestione e di tranquillità. La variante delta, ormai presente nel 100 % delle sequenziazioni, non ha fatto i danni che ci aspettavamo: non abbiamo riempito gli ospedali. Oggi abbiamo 298 positivi in Veneto. Su 40000-50000 tamponi, l'incidenza è sotto l'1 %. 330 persone sono in ospedale, delle quali 58 sono in terapia intensiva. L'80 % delle persone in terapia intensiva non è vaccinato» lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, intervenendo all'evento di apertura della somministrazione della terza dose all'hub vaccinale di Villorba. Courtesy Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev