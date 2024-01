Rigopiano, i parenti delle vittime entrano per la prima volta nell'hotel distrutto

Strage di Rigopiano, i parenti delle vittime entrano per la prima volta in quel che resta dell'hotel distrutto. Sono stati momenti di grande commozione, i familiari non hanno retto nel vedere la stanza devastata e in disordine. Hanno ripensato ai loro cari arrivati lì, sette anni fa, per passare qualche giorno di relax alla Spa e hanno trovato la morte sotto la valanga che ha spazzato via la struttura alberghiera: 29 vittime e 11 sopravvissuti. Oggi c'è stata la commemorazione del settimo anniversario della tragedia nel comune di Farindola, in provincia di Pescara. (video Max Schiazza)