Tabaccaio diventa il bancomat dei furbetti del Reddito di cittadinanza

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Pescara in Cash Point abusivo per i furbetti del reddito di cittadinanza. Nel mirino delle Fiamme Gialle un tabaccaio pescarese che, in cambio di una provvigione, calcolata sulla base di un tariffario esposto al pubblico, monetizzava gli importi caricati sulle card rilasciate ai percettori di reddito di cittadinanza. Come appurato nel corso delle indagini, il titolare dell'esercizio, di fatto, si era trasformato in un vero e proprio «bancomat», dal quale poter prelevare denaro contante esibendo la relativa carta e simulando l'acquisto di beni o servizi di prima necessità. Il tabaccaio arrivava in poche ore a elargire migliaia di euro ai «clienti» del business illegale che si avvicendavano senza sosta davanti al bancone. (Video di Massimiliano Schiazza)