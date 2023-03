Oms: «Condividere informazioni sull'origine della pandemia per prevenire le prossime»

"Come abbiamo detto prima, se un paese ha informazioni sulle origini della pandemia, è essenziale che tali informazioni siano condivise con l'OMS e la comunità scientifica internazionale, non per attribuire la colpa, ma per far avanzare la nostra comprensione di come questa pandemia sia iniziata, in modo da prevenire, prepararci e rispondere a future epidemie e pandemie". Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità in merito alla notizia diffusa nei giorni scorsi dal Wall Street Journal che ha riferito le conclusioni del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, secondo cui la pandemia si è probabilmente originata con un "incidente", da una fuga dal biolaboratorio cinese di Wuhan, ipotesi condivisa dal direttore dell'FBI Christopher Wray, ma negata con decisione da Pechino.