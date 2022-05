Roma, nuove telecamere sulle corsie preferenziali: da viale Libia al Laurentino, stop sosta selvaggia

Entrano da oggi in funzione le nuove telecamere sulle corsie preferenziali: da Viale Libia a Via Cicerone, dall'Ara Pacis al Corridoio Laurentino, i romani dovranno prestare attenzione a non invadere la corsia riservata ai mezzi pubblici. Stop dunque, anche alla sosta selvaggia. «Alla base di questo provvedimento – ha spiegato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – l’intenzione di dissuadere da comportamenti illegittimi, che creano disagio al trasporto pubblico. Tutto ciò a vantaggio della velocità dei mezzi pubblici, che rappresenta uno dei fattori più cari alla nostra Amministrazione perché influisce sia sulla competitività del Tpl rispetto all’auto privata, sia sul bilancio di Atac».

Video di Francesco Toiati