Nevicata in provincia di Teramo: mezzi della Provincia al lavoro dall'alba

Da questa mattina all’alba le ditte convenzionate con la Provincia di Teramo sono al lavoro su tutto il territorio provinciale. Col trascorrere delle ore e dell’intensificarsi delle nevicate sono arrivate decine di segnalazioni per alberi caduti e richieste di intervento. In mattinata si è verificato un allagamento nel sottopasso Atri-Pineto immediatamente risolto. Per le segnalazioni la Provincia di Teramo ricorda il numero verde che va utilizzato unicamente per emergenze sulle strade provinciali 800017069.