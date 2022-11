Per Natale trasforma la propria abitazione in casa di pan di zenzero: ecco le dolcissime decorazioni

È uno dei sapori più tipici del Natale, di quelli che quando li si sente nell’aria fanno subito pensare alle feste. Il pan di zenzero, oltre che sulle tavole di fine anno, è entrato nell’immaginario collettivo come simbolo festivo per eccellenza. E per qualcuno è più di una semplice passione culinaria. In Inghilterra, a Exeter nel Devon, Carmen Croxall ha deciso di trasformare la sua abitazione in una vera e propria casa di pan di zenzero. Arredatrice ed esperta di eventi, la donna mostra con orgoglio il risultato dello speciale allestimento. Non manca nessun dolce dettaglio, dalla porta d’ingresso alle finestre, dalle scale al tetto. Ecco spuntare cornici di biscotti, bastoncini di zucchero, caramelle, lecca lecca, cioccolatini e, immancabili, gli omini di pan di zenzero. E l’apprezzamento dei passanti ha già convinto Carmen a pensare alle prossime ricorrente, a partire da San Valentino e Pasqua. Foto Kikapress / Music: «Elevate» from Bensound.com

