MotoGp, Jorge Martin vince la Sprint in Germania. Bagnai manca l'en plein e si ferma al secondo posto

Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gp di Germania, valido per il Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che era scattato dalla pole position. Terza piazza per la KTM di Jack Miller, subito davanti alla Ducati di Luca Marini. Nella top ten anche Marco Bezzecchi, settimo, ed Enea Bastianini, decimo. Per Martin si tratta del secondo successo nelle sprint dopo quello di Le Mans. " Sono contento, è un buon risultato, Martin ha meritato questa vittoria, vediamo domani per la gara", ha detto Bagnaia al termine della prova.