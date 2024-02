F1, test Bahrein: Ferrari chiude al comando la seconda giornata

Secondo giorno positivo per la Ferrari nei test in Bahrein in vista della nuova stagione di Formula 1. Dopo la prima uscita dominata dalle Red Bull, oggi la Sf-24 di Carlos Sainz ha visto il miglior tempo assoluto di giornata con sette decimi di vantaggio su Sergio Perez. Buono anche il passo delle rosse in simulazione passo gara, dove comunque la scuderia di Verstappen resta ancora la più veloce. Terzo posto di giornata per il futuro ferrarista Hamilton con Mercedes, sesto Leclerc che dichiara: "Il feeling con la macchina quest'anno è migliore".