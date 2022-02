Ucraina, Stoltenberg: «Temiamo pretesto Russia per invasione»

La Nato «è preoccupata» che la Russia cerchi di mettere in scena un pretesto per un attacco armato contro l'Ucraina ma «le intenzioni della Russia non sono chiare». «Non sappiamo cosa accadrà, non sappiamo quali siano le intenzioni dell Russia, ma solo che hanno ammassato la più grande forze mai vista in decenni intorno all'Ucraina, e che ci sono molti funzionari dell'intelligence che operano in Ucraina e nel Donbass», ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ribadendo la disponibilità dell'Alleanza a sedersi a un tavolo negoziale con la Russia.