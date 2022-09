Terremoto in Messico, gente in strada dopo la scossa di magnitudo 6,8

La forte scossa di terremoto di 7,7 gradi Richter registrata nello Stato messicano di Michoacán il 19 settembre scorso è stata seguita, fino alle 2 locali di oggi (le 9 italiane) da 1.229 scosse di assestamento. Lo ha reso noto il Servizio sismologico nazionale (Ssn) del Messico. Le ultime due scosse, ha precisato il Ssn, sono avvenute all'1,16 (6,9 Richter) e all'1,50 (4,1 Richter).

Da parte sua via Twitter il presidente Andrés Manuel Lpez Obrador ha reso noto che la forte scossa odierna di 6,9 gradi Richter è stata avvertita in quattro Stati messicani (Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero) e nella caitale Città del Messico, senza che per il momento si segnalino danni gravi o vittime.