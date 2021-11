Inghilterra, migliaia di rocce diventano una gigantesca opera d'arte: l'effetto dall'alto è spettacolare

Northumberland, Inghilterra. Migliaia di rocce emerse con la bassa marea sono state trasformate in una gigantesca opera d'arte romantica. La figura rappresenta una coppia che si abbraccia dolcemente sotto un grande ombrello. L'artista Claire Eason ha trascorso 2 ore a formare le figure lunghe circa 30 metri. L'opera vista dall'alto è incantevole: un duro lavoro per un risultato sorprendente. Le decine di migliaia di rocce sono state visibili solo per poche ore, fino a quando l'alta marea non ha portato via tutto.