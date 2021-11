Fairbourne, dove vivono i primi rifugiati climatici del Regno Unito

Gli abitanti di Fairbourne sono i primi rifugiati climatici del Regno Unito. In questa località balneare del Galles, circa 700 persone rischiano presto di dover abbandonare il proprio villaggio a causa del cambiamento climatico. Nel 2014 infatti Fairbourne è stata messa in cima alla lista delle città costiere a rischio inondazione per l'innalzamento del livello del mare. Entro il 2054 non sarà più sicuro vivere in questo paese costruito nel 1850. Secondo gli scienziati il livello dei mari nel Regno Unito è aumentato di circa 10 centimetri nel secolo scorso e, secondo le previsioni, l'aumento è destinato a raggiungere 1 metro entro il 2100.