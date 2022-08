Bambina si sporge dal finestrino e cade, automobilisti la salvano

Le immagini potrebbero colpire un pubblico particolarmente sensibile. Ecco le riprese di alcune telecamere a circuito chiuso che hanno ripreso il momento in cui una bambina è caduta dall'auto di sua madre. La scena del video arriva da una strada trafficata a Ningbo, in Cina. Subito dopo la caduta della bimba un gruppo di automobilisti ha subito fermato il traffico per aiutarla. Secondo la polizia locale, la bambina è rimasta illesa nell'incidente e tornando dalla madre pochi minuti dopo.