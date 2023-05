Panama, aereo Cessna precipita in autostrada: tutti salvi

Un passeggero ha filmato i momenti drammatici di un volo a bordo di un Cessna 172 durante un atterraggio di emergenza su un'autostrada nei pressi di "La Amistad" a Panama City. Nel video l'attimo in cui l'aereo si schianta al suolo, subito dopo i tre passeggeri e il pilota si ritrovano in strada in attesa dei soccorsi. Per loro, fortunatamente, solo ferite lievi.