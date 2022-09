Meloni: «Basta voto turandosi naso, è arrivato il momento di respirare a pieni polmoni»

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2022 "Parlano di noi perchè non possono parlare di loro stessi, la loro tesi è "non abbiamo niente da dire, quindi turatevi il naso e votate a sinistra", è arrivato il momento di non turarsi più il naso", le parole di Giorgia Meloni alla manifestazione del centrodestra a Roma. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev