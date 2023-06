Maturità 2023, l'ingresso degli studenti in un liceo di Roma

(LaPresse) Hanno preso il via gli esami di maturità per 536.008 studenti che affrontano il 21 giugno la prima prova scritta: il tema di italiano. Alle 8.30, in tutte le scuole superiori, di ogni indirizzo, sono state aperte le 'buste' che contengono le sette tracce preparate un mese fa dal Ministero dell'Istruzione e del merito. Nelle immagini l'ingresso a scuola degli studenti del Liceo Mamiani di Roma. La maturità 2023 segna il ritorno alla 'normalità' post Covid, eccezion fatta per gli studenti delle zone alluvionate dell'Emilia Romagna.