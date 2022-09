Vento e mare in tempesta: nave da crociera rompe gli ormeggi nel porto di Ravenna

(LaPresse) Paura nel porto di Ravenna dove la nave da crociera Viking Sea ha rotto gli ormeggi a causa del mare in tempesta e delle raffiche di "bora provenienti da nord". Come spiega un comunicato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, il vento l’ha sospinta lontano dalla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini.

Bufera a Ravenna, vento a 150 km/h: nave con a bordo 800 passeggeri rompe gli ormeggi

Necessario l'intervento congiunto e straordinario di Capitaneria e tecnici nautici che dopo alcune manovre l'hanno messa in sicurezza tenendola costantemente monitorata. Nessuna "conseguenza per gli 800 passeggeri che si trovano a bordo del transatlantico, lungo 227 metri per un peso di oltre 48mila tonnellate. "La Viking Sea è già riormeggiata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna", spiega ancora la nota.