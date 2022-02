(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2022 "Si sente un'energia in questa sala che mi fa venire i brividi, fa capire di come la politica non sia una cosa brutta, sporca e cattiva: state mettendo buona energia in un paese che ha bisogno di buona politica". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al primo congresso di "Azione-L'Italia, sul serio", in corso a palazzo dei Congressi, a Roma. Azione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev