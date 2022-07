Latina, la "Notte degli Scacchi": ecco com'è andata

Latina, Dopo la pandemia il secondo evento serale in ZTL organizzato dal' Associazione Sportiva Dilettantistica IL DRAGONE, un torneo di scacchi in strada via Eugenio di Savoia con il Maestro della Federazione Internazionale di scacchi Olivier Tassi. L'intervista al presidente del Circolo Scacchi Giampaolo Torselli.