Latina: inaugurazione nuovi reparti, intervista all’assessore D’Amato

Questo pomeriggio alle 15 l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha inaugurato insieme al direttore Generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, i nuovi servizi e le strutture riqualificate realizzate presso l’Ospedale Goretti di Latina. «Una ristrutturazione di spazi e servizi aggiuntivi per adeguare maggiormente la struttura alle esigenze dei cittadini e del territorio - spiegano dalla Asl - sono questi gli obiettivi dell’Azienda, che, in collaborazione con la Regione Lazio lavora costantemente per il potenziamento del DEA II livello».