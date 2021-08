Roma, lo stabilimento balneare diventa una discoteca

di Marco Pasqua

Un weekend da tutto esaurito sul litorale. Non solo di giorno, ma soprattutto di notte, con gli eccessi che, da tempo ormai, caratterizzano la movida (abusiva) in trasferta negli stabilimenti balneari. Djset pubblicizzati sui social, tuffi in piscina con casse che sparano musica a tutto volume, e fiumi di alcol: un Ferragosto ad alto rischio contagio, quello registrato in alcuni stabilimenti del litorale. A partire dal Kursaal, dove intorno alla piscina si trovavano centinaia di persone, alcune delle quali hanno preferito sorseggiare i loro cocktail dopo essersi lanciate nella piscina.

