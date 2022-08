Zelensky: "La Crimea è Ucraina e non ci rinunceremo mai"

(Agenzia Vista) Kiev, 10 agosto 2022 "L'occupazione russa della Crimea costituisce una minaccia per tutta l'Europa e per la stabilità mondiale": "Non ci sarà una pace stabile e duratura in molti Paesi sulle rive del Mar Mediterraneo finché la Russia sarà in grado di usare la nostra penisola come base militare". Così il Presidente ucraino Zelensky in un video. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev