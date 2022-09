Von der Leyen: Guerra ucraina come battaglia Salamina, da 25 secoli autocrazie attaccano democrazia

(Agenzia Vista) Atene, 29 settembre 2022 "Da 25 secoli la democrazia viene attaccata delle autocrazie. La storia si ripete tragicamente, ma sono convinta che la democrazia vincerà. È l'anniversario dell'attacco dei persiani alle città-Stato greche, che alla fine trionfarono nella battaglia di Salamina contro ogni pronostico. Allora, per la prima volta, l'autocrazia attaccò la democrazia. I greci non combattevano per l'avidità di un uomo solo ma per la loro libertà. Oggi capita di nuovo in Ucraina: è la stessa guerra da 25 secoli, la guerra dell'autocrazia contro la democrazia". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in visita ad Atene, dove ha partecipato alla decima edizione del Democracy Forum Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev