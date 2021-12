Variante Omicron, Brusaferro: "Tra i casi segnalati chi ha avuto contatti o proviene da Sud Africa"

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2021 "Nel monitoraggio delle variante vediamo che la caratterizzazione principale sia quella della variante Delta, in alcune regioni ci sono stati segnalati casi di varianti Omicron. In base ai dati riportati, i casi sono riconducibili a persone che hanno avuto contatti stretti o che provengono da zone come il Sud Africa", così Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico scientifico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev