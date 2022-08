Tajani: “Orgogliosi di aggiungere Partito Popolare Europeo su nostro simbolo per le elezioni”

(Agenzia Vista) Roma 9 agosto 2022 “Forza Italia presenta il simbolo elettorale dove ci sarà in aggiunta alla bandiera del nostro movimento ed il nome del nostro leader la parola ‘Partito Popolare Europeo’, scelta che ci rende orgogliosi. Il PPE rappresenta i valori cristiani, liberali, democratici, riformisti e garantisti in Europa ed in Italia”. Lo ha dichiarato il vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine della presentazione del simbolo del partito per le elezioni del 25 settembre che si è svolta nella sede di via in Lucina a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev