Schillaci: "Abbiamo gli operatori sanitari migliori al mondo"

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2023 “Questa giornata è particolarmente significativa. Vorrei ricordare che due dei tre screening del sistema sanitario nazionale in campo oncologico sono dedicati proprio alle donne. Veniamo da un momento non facile, durante la pandemia. C’è forte diseguaglianza nelle adesioni tra le varie regioni. Credo che serva responsabilizzare maggiormente i cittadini e le cittadine. Noi siamo una popolazione longeva, quindi probabilmente questo sistema sanitario non funziona tanto male. Perché i nostri operatori sono i migliori al mondo”, le parole del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del convegno "La salute della donna: garantire equità e appropriatezza delle cure”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev