Rigopiano, Marsilio: "Con Meloni incontro toccante, familiari terrorizzati da rischio"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2023 "Con il premier Giorgia Meloni "è stato un incontro cordiale e anche molto toccante sotto il profilo umano. La tragedia di Rigopiano è stata davvero unica nel suo genere e c'è grande amarezza, e anche preoccupazione, per il fatto che ci sono voluti praticamente sei anni per arrivare al primo grado di giudizio nonostante un rito abbreviato. Ora a causa delle esiguità delle condanne, della derubricazione dei capi di accusa, è scattata una prescrizione più breve: si rischia tra un anno e pochi mesi di trovarsi tutto prescritto. E il terrore, legittimo, di tutti i familiari delle vittime ma anche nostro, è che un processo del genere possa finire in prescrizione: sarebbe davvero una beffa inaccettabile". Lo dice il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro della delegazione dei superstiti e dei famigliari delle vittime di Rigopiano con il presidente del Consiglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev