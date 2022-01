Quirinale, Salvini: "Grazie a Berlusconi per generosità, faremo altra serie di proposte"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2022 Una domenica di lavoro, ringrazio Berlusconi per la generosità e per la sua scelti che ha tolto il campo a no pregiudiziali. Sto raccogliendo profili di assoluto spesso e mi spiace che da Letta arrivino no pregiudiziali. Non è modo per scegliere velocemente, faremo serie di proposte e abbiamo diritto e dovere di fare proposte, senza che nessuno metta no", così Matteo Salvini davanti Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev