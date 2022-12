Pnrr, Toti: "Si può fare bene, ma occorre semplificare"

(Agenzia Vista) Milano, 05 dicembre 2022 "E' chiaro che se non si cambia passo non sarà facile spendere, occorre darsi delle regole e semplificare. Noi a Genova qualcosa in tempi rapidi li abbiamo fatto. Io credo che ci sia la possibilità di fare bene, ma occorre cambiare mentalità", le parole del presidente della Liguria Toti a margine del Primo Festival delle regioni e delle province autonome. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev