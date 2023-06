Pnrr, Meloni: Stiamo facendo lavoro su cui sono assolutamente ottimista

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2023 "Noi stiamo facendo un lavoro molto lungo, molto preciso, con la Commissione europea sono stati già verificati gli obiettivi, cioè i milestone, quelli diciamo qualitativi. Siamo alla verifica degli obiettivi quantitativi, quindi target. Ma è un lavoro sul quale sono assolutamente ottimista. Entro il 31 agosto ci stiamo occupando con la commissione per rivedere alcuni capitoli e inserire sul Re- Power Eu", le parole di Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa per "Forum in Masseria" Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev