Patuanelli: "Aumentare indennizzi danni cinghiali in legge bilancio"

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2021 "Rispetto all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, non soltanto da cinghiali, credo si debba fare un ragionamento in legge di bilancio per incrementare la possibilità di indennizzo a chi ha danni dalla fauna selvatica". E' quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli interpellato al Question time in riferimento al risarcimento dei danni causati dai cinghiali ricordando che la normativa Ue oggi prevede l'indennizzo soltanto entro i massimali de minimis pari a 25 mila euro nel triennio per impresa che il ministro ritiene "non sufficiente". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev