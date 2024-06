Biden si scusa con Zelensky per i ritardi nella consegna degli aiuti

(Agenzia Vista) Parigi, 07 giugno 2024 "Non ho intenzione di allontanarmi da voi. Mi scuso per quelle settimane in cui non si sapeva cosa succedeva in termini di finanziamenti, perché abbiamo avuto difficoltà a far approvare il disegno di legge che prevedeva il denaro di alcuni dei nostri membri molto conservatori che lo bloccavano, ma abbiamo ottenuto è fatto. Ma ce l'abbiamo fatta. Finalmente", le parole di Biden a Zelensky. / Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev