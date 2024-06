Meloni: "In un anno e mezzo siamo riusciti a fermare un declino che sembrava inarrestabile"

(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2024 "Sabato otto e domenica 9 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e si deciderà quale debba essere il futuro dell'Unione Europea, che a noi a volte sembra qualcosa di distante. Ma si tratta invece di questioni che riguardano da vicino la nostra vita. Ogni giorno, in appena un anno e mezzo di governo in Italia, siamo riusciti a fermare un declino, un declino che sembrava inarrestabile", le parole di Giorgia Meloni in un video postato sui social. / Ig Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev