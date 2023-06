Parisi: Serve piano quinquennale o decennale per fondi della ricerca

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2023 "Il problema dell'Italia in generale è che per fare ricerca servono fondi e se non c'è un piano quinquennale o decennale della ricerca rischiamo che i fondi arrivino un anno, un anno non arrivano", le parole del Premio Nobel, Giorgio Parisi, alla presentazione della candidatura italiana per Einstein Telescope. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev