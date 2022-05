Orlando: "Occorrono strumenti comuni per dare risposte a cambiamenti nel mondo del lavoro"

(Agenzia Vista) Germania, 24 maggio 2022 "Con gli altri Paesi del G7 stiamo discutendo su come affrontare le conseguenze della guerra nel mondo del lavoro e come difendere i lavoratori. Occorrono strumenti comuni per dare risposte a questi cambiamenti ed è importante anche riconoscere il ruolo del terzo settore"; le parole del ministro Orlando a margine del G7 in Germania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev