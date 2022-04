Mille agricoltori in piazza contro rincari, il corteo dei trattori sulle strade toscane

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2022 Quasi mille agricoltori radunati in piazza da tutte le regioni del Centro Italia per dire "basta!" e chiedere interventi specifici a sostegno dei settori più colpiti dagli effetti del conflitto, come gli allevamenti e i cereali, ma anche per agire finalmente su problemi annosi, dal proliferare incontrollato della fauna selvatica aggravato dall'emergenza peste suina allo spopolamento delle aree rurali. Terzo e ultimo appuntamento di un'ambiziosa roadmap che ha visto mobilitarsi le sedi Cia di tutt'Italia, dalla prima iniziativa al Nord a Rossiglione a quella al Sud a Scanzano Jonico, oggi è toccato ai produttori di Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo - in corteo con circa 100 trattori - ribadire le preoccupazioni per un settore che ormai si ritrova a lavorare in perdita, dopo due anni di pandemia devastante, per l'eccezionale aumento dei costi produttivi (dal +120% delle bollette energetiche al +170% dei fertilizzanti), tra le incertezze dei mercati e le speculazioni finanziarie. Cia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev