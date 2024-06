'L'Ascensore per Bruxelles' su Camera con VIsta su La7, di Alexander jakhnagiev

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2024 L'Ascensore per Bruxelles su Camera con VIsta su La7 La nuova puntata di Camera con Vista in onda su La7 Domenica 2 Giugno alle 09.40, e in replica Lunedì notte. La trasmissione di Alexander jakhnagiev prodotta da Agenzia VIsta. Nella nuova edizione le interiste esclusive con Giuseppe Conte ed Elly Schlein e la partecipazione di Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo SAlvini, Carlo Calenda, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e tanto altro ancora per scoprire la settimana da dietro le quinte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev