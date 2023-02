Meloni: "Senza reddito cittadinanza si va a rubare? C'è prima l'opzione di lavorare"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "Dalla fine di quest'anno chi può lavorare lavora. Noi faremo tutto il possibile per mettere quelle persone in condizione di lavorare favorendo crescita e nuove assunzioni. Ma altra cosa è sentirsi dire 'la Meloni mi toglie il reddito e vuole mandarmi a rubarèe". Tra il reddito e rubare c'è prima l'opzione di andare a lavorare...". Lo ha detto, parlando della revisione del reddito di cittadinanza, la premier Giorgia Meloni, intervenendo dal palco dell'Auditorium Conciliazione per la kermesse del centrodestra. Francesco Rocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev