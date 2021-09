Meloni: "Segretario Pd Letta si vergogna del suo simbolo"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2021 "Enrico Letta si è candidato e non ha messo il simbolo del Pd. Il segretario del Pd si vergogna del simbolo del Pd. Lo capisco, particolarmente a Siena, lo si deve spiegare ai cittadini, hanno preso una banca, il Monte dei Paschi di Siena e ne hanno fatto il bancomat del partito per poi scaricarne i costi sui cittadini". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, parlando durante un comizio a Bologna, sul palco di piazza Galvani, in vista delle elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Fabio Battistini. Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev