Meloni: "Per qualcuno dovevamo durare poco, siamo ancora qua e diversi da altri"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "Per qualcuno dovevamo durare qualche settimana o diventare come tutti gli altri, e invece siamo ancora qui e diversi dagli altri", rivendica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando dal palco della kermesse del centrodestra all'Auditorium Conciliazione per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla guida della regione Lazio. Francesco Rocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev