Mattarella: Europa è un luogo ideale fatto di persone e valori

(Agenzia Vista) Parigi, 07 giugno 2023 "L'Europa non è soltanto l’ambito in cui sussistono i nostri Paesi. Ma è soprattutto un luogo ideale fatto di persone, di esperienze, di affinità, di valori, di sogni: tutti elementi che, anche se non li vedete, si trovano all’interno dei vostri zaini, perché crescono con voi ogni giorno", le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Istituto Statale Italiano Leonardo Da Vinci a Parigi. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev