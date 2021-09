Letta: “Pronto a modificare la bussola per la ripartenza”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2021 “La questione chiave è come facciamo a far sì che l’impresa abbia un legame con il territorio in cui svolge attività. Come si può pensare che in Irlanda, paese Ue come noi, accetti che pur di avere la sede di Apple fa pagare all’azienda pochissime tasse. Sono pronto a modificare i punti cardinale della bussola sapendo che il mondo è totalmente cambiato e che bisogna governare questi processi” così il segretario del Pd Enrico Letta all’incontro alla Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi a Roma per la presentazione del libro di Prodi “Strana vita, la mia”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev