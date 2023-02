La battuta di Meloni: Qui Crosetto mi prese in braccio, se lo facesse oggi avrebbe l'ernia del disco

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "In questa stessa sala, il 16 dicembre di più di 10 anni fa, nasceva Fratelli d'Italia. In questa stessa sala, quel giorno, ci fu il coraggioso gesto di Guido Crosetto di prendermi in braccio, lo facesse oggi gli verrebbe l'ernia del disco", le parole di Meloni nel corso del suo intervento a sostegno del candidato del centrodestra alle elezioni regionali, Francesco Rocca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev