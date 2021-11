L'appello del Governatore della Toscana Giani: “Prenotatevi per fare la terza dose”

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2021 “Prenotatevi per fare la terza dose, perché il livello di immunizzazione è destinato a calare. Il Governo ha portato la possibilità di farla a cinque mesi dalla seconda. In Toscana siamo arrivati a 365mila terze dosi. Dal primo dicembre tutti gli over 18 potranno farla. Oggi siamo ancora agli over 40. La terza dose è la strada per rinforzare il livello di immunizzazione”, lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev