Il gruppo Fs presenta in Grecia la società Hellenic Train, l'Ad Ferraris: Inizia un tempo nuovo

(Agenzia Vista) Atene, 01 luglio 2022 "E' una giornata importante, è l'inizio di un tempo nuovo anche in Grecia. E' un momento di incontro per ribadire l'importanza della nostra presenza in Grecia", le parole dell'Ad del Gruppo FS Luigi Ferraris ad Atene per la presentazione di Hellenic Train, la nuova società di trasporto ferroviario greca per passeggeri e merci controllata da Trenitalia del Gruppo FS. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev