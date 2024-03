Conte in Abruzzo: Giunta uscente ha fallito su tutela diritto alla salute

EMBED





(Agenzia Vista) Vasto, 04 marzo 2024 "Bisogna lavorare tanto perché questa giunta uscente ha fallito l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute, un diritto fondamentale per la Costituzione", le parole di Giuseppe Conte a Vasto, in Abruzzo, in vista delle elezioni regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev